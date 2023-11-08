Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    «Реал» принял окончательное решение по Мбаппе

    Руководство «Реала» выработало окончательную позицию насчет продолжения трансферной борьбы за Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

    В Мадриде решили навсегда отказаться от идеи заполучить игрока. Все переговоры по трансферу свернуты, Килиана на «Сантьяго Бернабеу» не будет.

    Причины решения:

    • высокие финансовые запросы Мбаппе;
    • внутренняя политика подписывать игроков не старше 20 лет;
    • отказ Мбаппе «Реалу» в 2022 году, когда договоренности почти были достигнуты.

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
    СМИ узнали, зачем «Реал» заявил об отказе от Мбаппе 1
    Дешам удивлен итоговым местом Мбаппе в голосовании за «Золотой мяч»-2023 2
    Источник: Cadena SER

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2023 21:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Yuri-Kudryavtsev-google 23 часа назад

      ЛЧ рассудит, кто чего стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 9 ноября, 08:27

      Верное решение, дело клуба предложить, а здесь игрок набивает себе цену, пусть дальше за ПСЖ играет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      saf05 8 ноября, 23:42

      И это правильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      САНЁК17 8 ноября, 22:44

      И это правильно, если это правда:)

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+