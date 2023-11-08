«Реал» принял окончательное решение по Мбаппе

Руководство «Реала» выработало окончательную позицию насчет продолжения трансферной борьбы за Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
В Мадриде решили навсегда отказаться от идеи заполучить игрока. Все переговоры по трансферу свернуты, Килиана на «Сантьяго Бернабеу» не будет.
Причины решения:
- высокие финансовые запросы Мбаппе;
- внутренняя политика подписывать игроков не старше 20 лет;
- отказ Мбаппе «Реалу» в 2022 году, когда договоренности почти были достигнуты.
Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!
Источник: Cadena SER