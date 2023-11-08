Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» принял окончательное решение по Мбаппе

8 ноября 2023, 21:35
4

Руководство «Реала» выработало окончательную позицию насчет продолжения трансферной борьбы за Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В Мадриде решили навсегда отказаться от идеи заполучить игрока. Все переговоры по трансферу свернуты, Килиана на «Сантьяго Бернабеу» не будет.

Причины решения:

  • высокие финансовые запросы Мбаппе;
  • внутренняя политика подписывать игроков не старше 20 лет;
  • отказ Мбаппе «Реалу» в 2022 году, когда договоренности почти были достигнуты.

Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

Еще по теме:
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Мбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи» 1
Источник: Cadena SER
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1699472654
И это правильно, если это правда:)
Ответить
saf05
1699476163
И это правильно!
Ответить
k611
1699507637
Верное решение, дело клуба предложить, а здесь игрок набивает себе цену, пусть дальше за ПСЖ играет.
Ответить
Yuri-Kudryavtsev-google
1699522578
ЛЧ рассудит, кто чего стоит.
Ответить
Главные новости
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
1
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
5
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Все новости
Все новости
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Вчера, 19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Вчера, 15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Вчера, 11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
Вчера, 02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+