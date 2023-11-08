«Реал» принял окончательное решение по Мбаппе

Руководство «Реала» выработало окончательную позицию насчет продолжения трансферной борьбы за Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В Мадриде решили навсегда отказаться от идеи заполучить игрока. Все переговоры по трансферу свернуты, Килиана на «Сантьяго Бернабеу» не будет.

Причины решения:

высокие финансовые запросы Мбаппе;

внутренняя политика подписывать игроков не старше 20 лет;

отказ Мбаппе «Реалу» в 2022 году, когда договоренности почти были достигнуты.

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