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    • «Милан» выступил с заявлением в связи с нападением на болельщиков «ПСЖ»

    «Милан» выступил с заявлением в связи с нападением на болельщиков «ПСЖ»

    «Милан» осудил нападение на болельщиков «ПСЖ», которое произошло в ночь с 6 на 7 ноября перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов между командами.

    «Милан» осуждает любую форму насилия: футбол для нас – это страсть, а не ненависть. Спорт должен объединять, а не разделять», – говорится в заявлении клуба.

    • В нападении участвовали около 50 болельщиков итальянского клуба.
    • Фанаты «Милана» использовали петарды и дымовые шашки, а также дубинки.
    • Один из фанатов «ПСЖ» получил ножевое ранение и находится в тяжелом состоянии.
    • Игра ЛЧ начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: Страниц «Милана» в социальной сети X

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    07.11.2023 18:41
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