«Милан» выступил с заявлением в связи с нападением на болельщиков «ПСЖ»

«Милан» осудил нападение на болельщиков «ПСЖ», которое произошло в ночь с 6 на 7 ноября перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов между командами.
«Милан» осуждает любую форму насилия: футбол для нас – это страсть, а не ненависть. Спорт должен объединять, а не разделять», – говорится в заявлении клуба.
- В нападении участвовали около 50 болельщиков итальянского клуба.
- Фанаты «Милана» использовали петарды и дымовые шашки, а также дубинки.
- Один из фанатов «ПСЖ» получил ножевое ранение и находится в тяжелом состоянии.
- Игра ЛЧ начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.
Источник: Страниц «Милана» в социальной сети X