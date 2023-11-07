«Милан» выступил с заявлением в связи с нападением на болельщиков «ПСЖ»

«Милан» осудил нападение на болельщиков «ПСЖ», которое произошло в ночь с 6 на 7 ноября перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов между командами.

«Милан» осуждает любую форму насилия: футбол для нас – это страсть, а не ненависть. Спорт должен объединять, а не разделять», – говорится в заявлении клуба.