11.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
21
Мората
4-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
19
Паломино
33
Оберт
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
4
Феличи
2
Калабрия
20
Хименес
20
Хименес
2
Калабрия
27
Леау
7
Оморегбе
7
Оморегбе
27
Леау
80
Муса
18
Абрахам
18
Абрахам
80
Муса
4
Феличи
3
Ауджелло
3
Ауджелло
4
Феличи
19
Паломино
24
Ветеска
24
Ветеска
19
Паломино
10
Виола
14
Дейола
14
Дейола
10
Виола
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
Остались в запасе
Милан
Кальяри
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Милан - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
11
Офсайды
3
5
Количество передач
539
252
Сейвы
1
11
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»