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  • «Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

«Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

11 января 2025, 21:35
Милан
11.01.2025, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
51' А. Мората
55' Н. Цортеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
7
Боб Мерфи Оморегбе
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
24
Фофана
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
21
Мората
4-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
19
Паломино
33
Оберт
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
4
Феличи
2
Калабрия
20
Хименес
20
Хименес
2
Калабрия
27
Леау
7
Оморегбе
7
Оморегбе
27
Леау
80
Муса
18
Абрахам
18
Абрахам
80
Муса
4
Феличи
3
Ауджелло
3
Ауджелло
4
Феличи
19
Паломино
24
Ветеска
24
Ветеска
19
Паломино
10
Виола
14
Дейола
14
Дейола
10
Виола
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
Остались в запасе
Милан
Кальяри
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
73
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
12
Ален Шерри
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Милан - Кальяри
1
2
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
11
Офсайды
3
5
Количество передач
539
252
Сейвы
1
11
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
2.14
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Кальяри», 20-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Кальяри»

«Милан» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Милан
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