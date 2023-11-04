Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • У Лапорты проблемы со здоровьем – президенту «Барсы» запретили летать на самолетах

    У Лапорты проблемы со здоровьем – президенту «Барсы» запретили летать на самолетах

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отправится с командой в Гамбург на гостевой матч Лиги чемпионов с «Шахтером».

    Ему запретили летать на самолетах по медицинским причинам, суть которых не раскрывается.

    Лапорта не сможет пользоваться авиасообщением в течение нескольких месяцев.

    На недавнюю игру ЛЧ с «Порту», ассамблею Ла Лиги в Мадриде и церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже президент «Барсы» добирался на поезде и автомобиле.

    Такой вариант рассматривался и для путешествия в Гамбург, но в итоге от поездки отказались из-за долгой дороги.

    Новости по теме
    Месси отказался делать фото с президентом «Барселоны» после вручения «Золотого мяча» 5
    Лапорта жестко ответил на обвинения «Барселоны» в подкупе судей
    Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между Примерой и Лигой чемпионов 1
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+