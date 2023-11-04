У Лапорты проблемы со здоровьем – президенту «Барсы» запретили летать на самолетах

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отправится с командой в Гамбург на гостевой матч Лиги чемпионов с «Шахтером».

Ему запретили летать на самолетах по медицинским причинам, суть которых не раскрывается.

Лапорта не сможет пользоваться авиасообщением в течение нескольких месяцев.

На недавнюю игру ЛЧ с «Порту», ассамблею Ла Лиги в Мадриде и церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже президент «Барсы» добирался на поезде и автомобиле.

Такой вариант рассматривался и для путешествия в Гамбург, но в итоге от поездки отказались из-за долгой дороги.