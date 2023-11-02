В субботу, 4 ноября, «Фулхэм» на своем поле сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Фулхэм»

Команда идет на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. «Фулхэм» в 10 матчах чемпионата Англии выиграл в трех матчах, в трех встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Лондонцы забили девять голов, но при этом пропустили 16 мячей.

В последних пяти матчах «Фулхэм» выиграл два матча, в одной встрече сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда в десяти матчах чемпионата Англии выиграла пять игр, но при этом в пяти встречах потерпела поражение. «Манчестер Юнайтед» забил 11 голов, но при этом пропустил 16 мячей.

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, однако проиграла в двух матчах.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 89 матчей, в которых «Фулхэм» выиграл 14 матчей, а «Манчестер Юнайтед» выигрывал 55 раз.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»

На наш взгляд, команда Эрика тен Хаага выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что «Манчестер Юнайтед» сможет одержать победу в гостевом матче. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (2.11).