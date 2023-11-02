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    • «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 11 тура АПЛ, 4 ноября

    «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 11 тура АПЛ, 4 ноября

    В субботу, 4 ноября, «Фулхэм» на своем поле сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Фулхэм»

    Команда идет на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. «Фулхэм» в 10 матчах чемпионата Англии выиграл в трех матчах, в трех встречах сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Лондонцы забили девять голов, но при этом пропустили 16 мячей.

    В последних пяти матчах «Фулхэм» выиграл два матча, в одной встрече сыграл вничью и потерпел два поражения.

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Эрика тен Хаага идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда в десяти матчах чемпионата Англии выиграла пять игр, но при этом в пяти встречах потерпела поражение. «Манчестер Юнайтед» забил 11 голов, но при этом пропустил 16 мячей.

    В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, однако проиграла в двух матчах.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 89 матчей, в которых «Фулхэм» выиграл 14 матчей, а «Манчестер Юнайтед» выигрывал 55 раз.

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»

    На наш взгляд, команда Эрика тен Хаага выглядит фаворитом предстоящей встречи. Предположим, что «Манчестер Юнайтед» сможет одержать победу в гостевом матче. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (2.11).

    Источник: Бомбардир

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    02.11.2023 13:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin 2 ноября, 16:13

      Любой прогноз на МЮ это кот в мешке, к сожалению...

      0
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      ...
      Рейтинг: +294

      ц > Sedoi_Goblin 2 ноября, 16:39

      Всё равно за МЮ. вот только Ханга гнать надо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin > ц 2 ноября, 16:57

      А смысл? В 2013 Мойес принял тот же состав, что при САФе золото взял. Итог-слили Мойеса и 7е место по итогам 13-14..

      0
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      Рейтинг: +294

      ц > Sedoi_Goblin 2 ноября, 18:23

      Но лысый голландец явно не справляется, и делает из команды середняк, и даже хуже. Куча травмированных неспроста.

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      ...
      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin > ц 2 ноября, 21:10

      А до него справлялся кто-нибудь? Относительные успехи типа КА, ЛЕ, КАЛ..

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      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin > ц 2 ноября, 21:11

      Я за МЮ 30 лет.С 1993-го.. Мне можешь сказки не рассказывать.

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      Рейтинг: +1520

      Sedoi_Goblin > Sedoi_Goblin 2 ноября, 21:14

      Я такие чудеса в команде видел, волосы на 5-й точке дыбом встают..

      0
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      Рейтинг: +294

      ц > Sedoi_Goblin 2 ноября, 23:35

      Ну да, всем до сэра Алекса далеко, а выход?

      0
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