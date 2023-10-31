Фанаты провоцировали Роналду, скандируя фамилию Месси – португалец ответил двумя жестами

«Аль-Наср» вышел в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии, победив «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда.

Во время матча болельщики стали провоцировать Криштиану Роналду, скандируя «Месси, Месси!», когда португалец стоял с мячом возле боковой линии.

38-летний нападающий «Аль-Насра» ответил фанатам двумя жестами: призвал помолчать, приложив указательный палец к губам, а также показал рукой зрителям, что нужно вести себя потише.

Вчера Месси получил 8-й «Золотой мяч».

У Роналду 5 таких наград.

Криштиану отреагировал на награждение аргентинца эмодзи в соцсетях.

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