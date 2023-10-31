Роналду отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

Криштиану Роналду в соцсетях выразил свое отношение к итогам голосования за обладателя «Золотого мяча»-2023.

Награду вручили Лионелю Месси.

Для него это 8-й ЗМ в карьере.

У Роналду 5 «Золотых мячей».

Испанское издание AS опубликовало видеоролик, в котором журналист Томас Ронсеро рассуждал о награждении Месси.

В частности, он сказал, что аргентинец должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. По его мнению, три награды, полученные Лео, нужно было отдать Андресу Иньесте либо Хави, Роберту Левандовскому и Эрлингу Холанду.

Роналду лайкнул пост, а в комментариях к нему оставил четыре смеющихся эмодзи.

Российский футбол в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽