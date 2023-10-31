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  • Роналду отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

Роналду отреагировал на вручение Месси восьмого «Золотого мяча»

31 октября 2023, 17:30
11

Криштиану Роналду в соцсетях выразил свое отношение к итогам голосования за обладателя «Золотого мяча»-2023.

  • Награду вручили Лионелю Месси.
  • Для него это 8-й ЗМ в карьере.
  • У Роналду 5 «Золотых мячей».

Испанское издание AS опубликовало видеоролик, в котором журналист Томас Ронсеро рассуждал о награждении Месси.

В частности, он сказал, что аргентинец должен был получить пять «Золотых мячей» вместо восьми. По его мнению, три награды, полученные Лео, нужно было отдать Андресу Иньесте либо Хави, Роберту Левандовскому и Эрлингу Холанду.

Роналду лайкнул пост, а в комментариях к нему оставил четыре смеющихся эмодзи.

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Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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MANCHESTER_RED_MAN
1698767524
Роналду глор МС Хорошо что ушел Меси заслужил, а не хохланл
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sochi-2013
1698768430
Да, с такими защитниками( ниже отписавшимся) Месси враги не нужны!
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Алексей-К-google
1698800943
Можно хоть как на это смотреть, но Лео заслуженно получил награду!!!
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