Личка оценил работу российских судей

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил удивление из-за решения РФС привлекать арбитров из Саудовской Аравии к работе на матчах МИР РПЛ.

«Я впервые слышу об этом. Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе. Правда, иногда бывают спорные моменты у ВАР, которые вызывают вопросы. Поэтому для меня судьи РПЛ – хорошие специалисты, в матче с «Уралом» арбитр тоже отработал на приличном уровне», – сказал Личка.