Бекхэм устроит вечеринку в честь Месси

Бывший футболист и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал вручение аргентинскому форварду Лионелю Месси очередной награды «Золотой мяч».

«Особенно приятно добавить, что он – игрок «Интер Майами» и находится в нашем городе. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами. Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку», – заявил Бекхэм.