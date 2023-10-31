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Бекхэм устроит вечеринку в честь Месси

31 октября 2023, 07:52
1

Бывший футболист и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал вручение аргентинскому форварду Лионелю Месси очередной награды «Золотой мяч».

«Особенно приятно добавить, что он – игрок «Интер Майами» и находится в нашем городе. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами. Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку», – заявил Бекхэм.

  • В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
  • Он стал лидером по количеству подобных наград
  • На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.

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Источник: Социальные сети Дэвида Бекхэма
США. МЛС Интер Майами Бекхэм Дэвид Месси Лионель
Комментарии (1)
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Garrincha58
1698734317
этому лишь бы по балдеть
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