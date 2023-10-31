Бекхэм устроит вечеринку в честь Месси

Бывший футболист и владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал вручение аргентинскому форварду Лионелю Месси очередной награды «Золотой мяч».
«Особенно приятно добавить, что он – игрок «Интер Майами» и находится в нашем городе. Мы сделаем все возможное, чтобы отпраздновать это так, как делают это в Майами. Я уверен, что мы сможем устроить хорошую вечеринку», – заявил Бекхэм.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- Он стал лидером по количеству подобных наград
- На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.
Источник: Социальные сети Дэвида Бекхэма