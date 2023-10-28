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    Трансляция Эль Класико в России прошла со сбоями

    Эксклюзивный вещатель Эль Класико в России – сервис Okko – не смог обеспечить бесперебойную трансляцию. По этому поводу платформа выпустила официальное заявление после игры.

    «Мы благодарим всех болельщиков за небезразличие к Ла Лиге. В Okko живeт настоящая страсть к футболу, и мы очень огорчены тем, что трансляция Эль Класико прошла идеально не для всех пользователей. К сожалению, техника несовершенна и способна дать сбой даже при самой серьeзной подготовке. Мы приносим извинения всем, кто столкнулся с перебоями в трансляции.

    Мы свяжемся с пользователями, у которых возникали технические неполадки, и предложим компенсацию. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!» – написал Okko.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    28.10.2023 23:23
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