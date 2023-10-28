Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» против «Реала» в рамках 11 тура чемпионата Испании. Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Мартинес, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Канселу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс.

Главный тренер: Хави

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти