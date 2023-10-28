Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» – «Реал»: прогноз на матч 11 тура английской Премьер-лиги, 28 октября

    «Барселона» – «Реал»: прогноз на матч 11 тура английской Премьер-лиги, 28 октября

    В субботу, 28 октября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 17:15 по московскому времени.

    «Барселона»

    Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Подопечные Хави в десяти матчах чемпионата Испании выиграли семь игр, а в трех встречах сыграли вничью. Команда отличилась 22 голами, но при этом пропустила 10 мячей. «Барселона» отстает от лидирующей «Жироны» на четыре очка.

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. «Реал» в десяти матчах чемпионата страны выиграл восемь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 21 гол, но при этом пропустила семь мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 289 матчей, в которых «Барселона» выиграла в 121 встрече, а «Реал» победил в 106 матчах.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

    У обеих команд, в целом, одинаковые шансы на победу в предстоящей встрече. Мы сделаем выбор в пользу «Реала», но голы забьют обе команды. Наш прогноз – победа «Реала» (2.65), обе забьют – да (1.49).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+