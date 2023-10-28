В субботу, 28 октября, «Барселона» на своем поле сыграет с «Реалом». Игра состоится в рамках 11 тура чемпионата Испании по футболу и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Барселона»

Каталонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Подопечные Хави в десяти матчах чемпионата Испании выиграли семь игр, а в трех встречах сыграли вничью. Команда отличилась 22 голами, но при этом пропустила 10 мячей. «Барселона» отстает от лидирующей «Жироны» на четыре очка.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков. «Реал» в десяти матчах чемпионата страны выиграл восемь встреч, в одном матче сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда забила 21 гол, но при этом пропустила семь мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 289 матчей, в которых «Барселона» выиграла в 121 встрече, а «Реал» победил в 106 матчах.

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

У обеих команд, в целом, одинаковые шансы на победу в предстоящей встрече. Мы сделаем выбор в пользу «Реала», но голы забьют обе команды. Наш прогноз – победа «Реала» (2.65), обе забьют – да (1.49).