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Судьям из Беларуси разрешили работать в РПЛ

26 октября 2023, 16:00
7

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.

«Сейчас согласовывается с РПЛ и будет выноситься на исполком изменение в регламент касаемо судей. После этого мы подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня Беларусь также подписала соглашение. Логистика сложная, но мы согласуем все с коллегами. Поначалу будем действовать осторожно по количеству матчей. Оплату все будут получать в своих федерациях из-за сложностей с платежами.

Нужны ли нам вообще иностранные судьи? Ну раз мы заключаем соглашение, значит мы так считаем. Нам нужно международное сотрудничество, и наши судьи должны развиваться. Они приобретут что-то новое», – сказал Каманцев.

  • Ранее Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
  • Договор, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр РПЛ и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (7)
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Таврида
1698329627
Ну ваще отлично, получил взятку, отработал её на поле и умотал к себе в Бульбандию, а кто отвечать будет?
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nominum
1698334542
Ну как ни делай- хуже не будет. Или они у нас научатся, или мы их научим. Как говорится: Хватит на НАС ездить- теперь МЫ будем возить.
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Ziklop
1698336375
надеюсь белорусы наших сильно вытеснят , и будут судить намного лучше!
Ответить
ВетеR
1698338362
респект Бомбардиру за Беларусь, а не белоруссию
Ответить
Николай Абрамов
1698349909
Интересно Вместа Свистка У Них Будет Картошка?
Ответить
alefreddy
1698848890
конкуренция это хорошо пойдет на пользу
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