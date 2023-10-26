Судьям из Беларуси разрешили работать в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.

«Сейчас согласовывается с РПЛ и будет выноситься на исполком изменение в регламент касаемо судей. После этого мы подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня Беларусь также подписала соглашение. Логистика сложная, но мы согласуем все с коллегами. Поначалу будем действовать осторожно по количеству матчей. Оплату все будут получать в своих федерациях из-за сложностей с платежами.

Нужны ли нам вообще иностранные судьи? Ну раз мы заключаем соглашение, значит мы так считаем. Нам нужно международное сотрудничество, и наши судьи должны развиваться. Они приобретут что-то новое», – сказал Каманцев.