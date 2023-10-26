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    Судьям из Беларуси разрешили работать в РПЛ

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.

    «Сейчас согласовывается с РПЛ и будет выноситься на исполком изменение в регламент касаемо судей. После этого мы подберем тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня Беларусь также подписала соглашение. Логистика сложная, но мы согласуем все с коллегами. Поначалу будем действовать осторожно по количеству матчей. Оплату все будут получать в своих федерациях из-за сложностей с платежами.

    Нужны ли нам вообще иностранные судьи? Ну раз мы заключаем соглашение, значит мы так считаем. Нам нужно международное сотрудничество, и наши судьи должны развиваться. Они приобретут что-то новое», – сказал Каманцев.

    • Ранее Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
    • Договор, в частности, предполагает обмен ведущими арбитрами для обслуживания игр РПЛ и высшей лиги чемпионата Саудовской Аравии.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 16:00
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Николай Абрамов 26 октября, 22:51

      Интересно Вместа Свистка У Них Будет Картошка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12406

      ВетеR 26 октября, 19:39

      респект Бомбардиру за Беларусь, а не белоруссию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5273

      Ziklop 26 октября, 19:06

      надеюсь белорусы наших сильно вытеснят , и будут судить намного лучше!

      2
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      Рейтинг: +2317

      nominum 26 октября, 18:35

      Ну как ни делай- хуже не будет. Или они у нас научатся, или мы их научим. Как говорится: Хватит на НАС ездить- теперь МЫ будем возить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1985

      Таврида 26 октября, 17:13

      Ну ваще отлично, получил взятку, отработал её на поле и умотал к себе в Бульбандию, а кто отвечать будет?

      0
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      Рейтинг: +936

      АКС-74У > Таврида 26 октября, 18:30

      А у нас сильно отвечают? Вон Федотов аж экспертом стал, от Чемпа зарплату получает за разборы судейства, уважаемый человек.

      5
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