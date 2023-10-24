Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» и «Бавария», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Галатасарай»: Муслера, Санчес, Бардакчи, Караташ, Бои, Актюркоглу, Заха, Тете, Айхан, Торрейра, Икарди.
Главный тренер: Окан Бурук
«Бавария»: Ульрайх, Мин Джэ, де Лигт, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Сане, Коман, Лаймер, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Галатасарай» – «Бавария»:
- Прямой эфир на телеканалах «Матч!» и «Футбол 1»;
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: Спортбокс