Новая коллекция одежды от «Барселоны» и The Rolling Stones

«Барселона» выпустила ограниченную коллекцию одежды в сотрудничестве с рок-группой The Rolling Stones.
Главный тренер каталонской команды Хави и несколько игроков поучаствовали в ее презентации.
Коллекция с символикой британского музыкального коллектива уже доступна в официальных магазинах «Барсы».
- Действующий чемпион Испании сотрудничает со стриминговой платформой Spotify.
- «Барселона» в субботу сыграет с «Реалом» в форме с логотипом The Rolling Stones.
Фото: твиттер «Барселоны»
Источник: сайт «Барселоны»