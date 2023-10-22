Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

Дельфин настолько крут, что посылает Спартака НА? Ну РЖУ НИ МОГУ!!!...)))
Инсайдер Иван Карпов раскрыл информацию о штрафе нападающего «Спартака» Александра Соболева за нарушение дисциплины.
- Ранее Соболева отстраняли от основы за пропуски командного завтрака.
- Игрок вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).
- По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, у него нет конфликта с Соболевым.
«Штраф за нарушение дисциплины (пропуск общекомандного приема пищи) в размере 100 тысяч рублей нападающий «Спартака» Соболев поначалу принципиально платить отказывался.
Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных игрока, но по прошествии времени и ощущая скорое возобновление чемпионата Александр дал заднюю и выплатил-таки бабки за свой косяк», – написал источник.