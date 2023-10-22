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    • Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

    Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл информацию о штрафе нападающего «Спартака» Александра Соболева за нарушение дисциплины.

    • Ранее Соболева отстраняли от основы за пропуски командного завтрака.
    • Игрок вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).
    • По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, у него нет конфликта с Соболевым.

    «Штраф за нарушение дисциплины (пропуск общекомандного приема пищи) в размере 100 тысяч рублей нападающий «Спартака» Соболев поначалу принципиально платить отказывался.

    Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных игрока, но по прошествии времени и ощущая скорое возобновление чемпионата Александр дал заднюю и выплатил-таки бабки за свой косяк», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22116

      Cleaner 1 час назад

      Дельфин настолько крут, что посылает Спартака НА? Ну РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1898

      Спартач80 > Cleaner 53 минуты назад

      А ты чего вчера не ржал, когда тебя опять в Казани опустили, ржалка тухлая?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      Это не просто позор , это ПОЗОРИЩЕ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3535

      alefreddy 3 часа назад

      что то про другие команды так не радеет автор

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19074

      DVOK68 3 часа назад

      Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2424

      kvm 3 часа назад

      На кого батон крошишь, дельфин?

      1
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      Рейтинг: +31574

      JTherry 3 часа назад

      набросил-таки говна на вентилятор алкаш-Карп...) какая су.ка тебе сливает все это говнище в Спартаке..?

      9
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