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  • Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

22 октября 2023, 16:11
8

Инсайдер Иван Карпов раскрыл информацию о штрафе нападающего «Спартака» Александра Соболева за нарушение дисциплины.

  • Ранее Соболева отстраняли от основы за пропуски командного завтрака.
  • Игрок вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).
  • По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, у него нет конфликта с Соболевым.

«Штраф за нарушение дисциплины (пропуск общекомандного приема пищи) в размере 100 тысяч рублей нападающий «Спартака» Соболев поначалу принципиально платить отказывался.

Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных игрока, но по прошествии времени и ощущая скорое возобновление чемпионата Александр дал заднюю и выплатил-таки бабки за свой косяк», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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JTherry
1697980510
набросил-таки говна на вентилятор алкаш-Карп...) какая су.ка тебе сливает все это говнище в Спартаке..?
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kvm
1697980579
На кого батон крошишь, дельфин?
Ответить
DVOK68
1697980724
Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)
Ответить
alefreddy
1697980850
что то про другие команды так не радеет автор
Ответить
Дормидонт Евлампиевич
1697983134
Это не просто позор , это ПОЗОРИЩЕ !!!
Ответить
СпартакВВ
1698061847
Провокаторы не унимаются! Не мытьём, так катанием! Лишь бы облить грязью Спартак! Ничего у вас не получится господа из вонючей компании!
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Спартач 80
1698071861
Доколе ! Хватит терпеть выходки этого мутака ?! Пинками его из Спартака !
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