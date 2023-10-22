Соболев отказывался выплачивать штраф за нарушение дисциплины, но в итоге отдал нужную сумму

Инсайдер Иван Карпов раскрыл информацию о штрафе нападающего «Спартака» Александра Соболева за нарушение дисциплины.

Ранее Соболева отстраняли от основы за пропуски командного завтрака.

Игрок вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

По словам главного тренера Гильермо Абаскаля, у него нет конфликта с Соболевым.

«Штраф за нарушение дисциплины (пропуск общекомандного приема пищи) в размере 100 тысяч рублей нападающий «Спартака» Соболев поначалу принципиально платить отказывался.

Клуб хотел вычесть эти деньги из премиальных игрока, но по прошествии времени и ощущая скорое возобновление чемпионата Александр дал заднюю и выплатил-таки бабки за свой косяк», – написал источник.

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