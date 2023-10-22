Пьянич назвал двух величайших игроков в истории

Футболист «Аль-Шарджы» Миралем Пьянич высказался о таланте Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Босниец играл с обоими.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Лео претендует на ближайший.

«Роналду – один из лучших в истории, входит в двойку-тройку сильнейших игроков в истории. Мы провели вместе с Криштиану много замечательных моментов.

Если сравнивать с Месси, то мне было веселее с Криштиану. Но они оба величайшие игроки всех времен. Они – прекрасный пример для детей», – сказал Пьянич.

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