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  • Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения

Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения

18 октября 2023, 13:31
3

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сборной России по футболу, ответив на вопрос о том, нужна ли национальная команда в ситуации, когда российские спортсмены не могут участвовать в международных турнирах.

«Слежу ли я вообще за футболом в стране? Нет, никогда не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня. Вы знаете, к этому вопросу нужно очень внимательно подойти, потому что футбол любят миллионы болельщиков, раз, и среди этих болельщиков есть федерация футбола, есть руководители футбола, это их вопрос, это не мой вопрос. Как я отношусь к тому, чтобы Россия перешла в Азию? Я никак не отношусь, потому что я не слежу за ними и не читаю то, что про футбол написано, мне это неинтересно», – сказала Тарасова.

  • С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи
  • В последней игре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией 2:2.

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Источник: «ВсёПроСпорт»
Россия
Комментарии (3)
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"supermax"
1697625734
без официальных турниров сборная никому особо неинтересна...да и играть они с полной самоотдачей не будут....смысл собирать этих оглоедов
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NewLife
1697630891
Высказалась ли я о том нужна ли сборная, ни фига не высказалась, я за этим слежу, и с дебилами, которые пишут заголовки не общаюсь.
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Давид59
1697630936
Как Вы считаете? - никак не считаю. Что Вы думаете? - ничего не думаю. Как Вы относитесь? - никак не отношусь. Классное интервью!
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