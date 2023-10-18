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    • Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения

    Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения

    Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сборной России по футболу, ответив на вопрос о том, нужна ли национальная команда в ситуации, когда российские спортсмены не могут участвовать в международных турнирах.

    «Слежу ли я вообще за футболом в стране? Нет, никогда не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня. Вы знаете, к этому вопросу нужно очень внимательно подойти, потому что футбол любят миллионы болельщиков, раз, и среди этих болельщиков есть федерация футбола, есть руководители футбола, это их вопрос, это не мой вопрос. Как я отношусь к тому, чтобы Россия перешла в Азию? Я никак не отношусь, потому что я не слежу за ними и не читаю то, что про футбол написано, мне это неинтересно», – сказала Тарасова.

    • С февраля 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи
    • В последней игре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Кенией 2:2.

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    Источник: «ВсёПроСпорт»

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    Сегодня, 13:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7027

      Давид59 1 час назад

      Как Вы считаете? - никак не считаю. Что Вы думаете? - ничего не думаю. Как Вы относитесь? - никак не отношусь. Классное интервью!

      0
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      Рейтинг: +20359

      NewLife 1 час назад

      Высказалась ли я о том нужна ли сборная, ни фига не высказалась, я за этим слежу, и с дебилами, которые пишут заголовки не общаюсь.

      0
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      Рейтинг: +16764

      Алексей З 2 часа назад

      Не понимаю зачем о футболе спрашивать людей далёких от игры.
      Тарасова , Роднина , Журова являются специалистами по футболу , дебилы-журналисты так считают ?
      Тогда у Дюкова или Митрофанова спросите о синхронном плаванье ( например ), ну очень интересно их мнение.

      2
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      Рейтинг: +1373

      Krics > Алексей З 1 час назад

      Но заголовок крутой,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +16764

      Алексей З > Krics 1 час назад

      Этим Бомбардир и отличается.

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      Рейтинг: +11785

      "supermax" 2 часа назад

      без официальных турниров сборная никому особо неинтересна...да и играть они с полной самоотдачей не будут....смысл собирать этих оглоедов

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