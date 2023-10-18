Тарасова высказалась о том, нужна ли сборная Россия во время отстранения

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сборной России по футболу, ответив на вопрос о том, нужна ли национальная команда в ситуации, когда российские спортсмены не могут участвовать в международных турнирах.

«Слежу ли я вообще за футболом в стране? Нет, никогда не слежу за футболом, ни вчера и ни сегодня. Вы знаете, к этому вопросу нужно очень внимательно подойти, потому что футбол любят миллионы болельщиков, раз, и среди этих болельщиков есть федерация футбола, есть руководители футбола, это их вопрос, это не мой вопрос. Как я отношусь к тому, чтобы Россия перешла в Азию? Я никак не отношусь, потому что я не слежу за ними и не читаю то, что про футбол написано, мне это неинтересно», – сказала Тарасова.