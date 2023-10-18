Ди Мария объявил, когда закончит карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил, что вскоре завершит карьеру в национальной команде. 35-летний футболист покинет «альбиселесте» после Кубка Америки 2024 года.

«После Кубка Америки я покину сборную Аргентины. Для меня эта история уже закончена», – сказал Ди Мария.