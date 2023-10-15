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    • Директор «Аль-Насра» – о трансферах игроков в Саудовскую Аравию: «Всем нужны деньги, чтобы жить лучше»

    Директор «Аль-Насра» – о трансферах игроков в Саудовскую Аравию: «Всем нужны деньги, чтобы жить лучше»

    Марсело Салазар, исполнительный директор «Аль-Насра», не отрицает, что деньги играют роль в трансферах игроков в Саудовскую Аравию.

    «Деньги имеют значение. Они всем нужны, чтобы жить лучше. Если футболистов приглашают, почему не рассмотреть предложения?

    Лига сделала скачок в качестве благодаря недавним трансферам. Но и раньше была сильна. Уровень саудовских футболистов растет», – сказал Салазар.

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    Источник: твиттер Al Nassr Zone

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