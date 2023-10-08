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    • «Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 8 тура АПЛ, 8 октября

    «Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 8 тура АПЛ, 8 октября

    В воскресенье, 8 октября, «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится в рамках 8 тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 18:30 по мск.

    «Арсенал»

    Лондонцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда отстает от лидирующего «Тоттенхэма» на три балла. «Арсенал» выиграл пять матчей и дважды сыграл вничью. Подопечные Артеты забили 15 голов, но при этом пропустили шесть мячей.

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Гвардиолы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда отстает от лидирующего «Тоттенхэма» на два балла. «Манчестер Сити» выиграл шесть матчей, а в одной встрече потерпел поражение. Команда забила 17 голов, но при этом пропустила 5 мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 212 игр, в которых «Арсенал» выиграл 100 матчей. 66 раз побеждал «Манчестер Сити». «Арсенал» забил 330 мячей, а манчестерцы отличились 268 голами.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» идут в верхней части турнирной таблицы, имея разрыв друг от друга только в один балл. Предположим, что в матче голы забьют обе команды, ну а победу одержат подопечные Гвардиолы. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (2.51), обе забьют (1.71).

    Источник: Бомбардир

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