Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду получил новую индивидуальную награду.
Форварда «Аль-Насра» признали лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам сентября.
- Португалец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в саудовской лиге в прошлом месяце.
- Он отличился в каждом из 4 сентябрьских матчей чемпионата. «Аль-Наср» выиграл все встречи с общим счетом 14:6.
- Роналду удостоился этой награды во 2-й раз подряд. В августе нападающий обошел в голосовании экс-зенитовца Малкома.
Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии