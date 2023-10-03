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    • Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии

    Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии

    Криштиану Роналду получил новую индивидуальную награду.

    Форварда «Аль-Насра» признали лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам сентября.

    • Португалец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в саудовской лиге в прошлом месяце.
    • Он отличился в каждом из 4 сентябрьских матчей чемпионата. «Аль-Наср» выиграл все встречи с общим счетом 14:6.
    • Роналду удостоился этой награды во 2-й раз подряд. В августе нападающий обошел в голосовании экс-зенитовца Малкома.

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    Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии

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    03.10.2023 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4307

      raritet 4 октября, 14:01

      А как было бы классно, если бы Малек стал лучшим...

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