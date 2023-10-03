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  • Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии

Роналду во второй раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии

3 октября 2023, 19:27
1

Криштиану Роналду получил новую индивидуальную награду.

Форварда «Аль-Насра» признали лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам сентября.

  • Португалец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в саудовской лиге в прошлом месяце.
  • Он отличился в каждом из 4 сентябрьских матчей чемпионата. «Аль-Наср» выиграл все встречи с общим счетом 14:6.
  • Роналду удостоился этой награды во 2-й раз подряд. В августе нападающий обошел в голосовании экс-зенитовца Малкома.

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Источник: твиттер лиги Саудовской Аравии
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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raritet
1696417264
А как было бы классно, если бы Малек стал лучшим...
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