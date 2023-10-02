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    В США сыграл 13-летний футболист и побил 2 рекорда

    Нападающий Да’виан Кимбро дебютировал за «Сакраменто Репаблик» в 13-летнем возрасте.

    Он вышел на замену в матче ЮСЛ (второй по силе американский дивизион после МЛС) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0).

    Кимбро побил сразу два рекорда:

    • самый молодой футболист, сыгравший на профессиональном уровне в США (13 лет, 7 месяцев и 13 дней). Предыдущий рекорд принадлежал Акселю Кею (13 лет, 9 месяцев и 9 дней).
    • самый молодой американский футболист, дебютировавший в основной команде. Побито достижение Фредди Аду (14 лет, 10 месяцев и 1 день).

    Фото: твиттер «Сакраменто Репаблик»

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    Источник: ESPN

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    02.10.2023 19:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA 2 октября, 23:10

      Челу на фото лет 17-18 . Вот Амэрикан Бойз делают . Лишь бы хайп . Лишь бы они на первых строчках

      0
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      Рейтинг: +12546

      BRO_football 2 октября, 21:56

      А смысл? В детские футбольные школы берут с 4 лет. Ставьте тогда уж ребёнка в состав, а потом гордитесь достижением рекорда. Заключите с ним контракт, пусть поиграет пару сезонов, а потом следите за тем, как топ-клубы мира предлагают сотни миллионов евро за этого футболиста! Ведь чем моложе футболист, тем он дороже. Так выходит?

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      Рейтинг: +1012

      Max Bobr 2 октября, 20:08

      Рекорды биты серьезные, поставьте в старт грудничка - вот вам и рекорд на столетия! Первый футболист в возрасте 1 месяца!

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