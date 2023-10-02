В США сыграл 13-летний футболист и побил 2 рекорда

Нападающий Да’виан Кимбро дебютировал за «Сакраменто Репаблик» в 13-летнем возрасте.
Он вышел на замену в матче ЮСЛ (второй по силе американский дивизион после МЛС) против «Лас-Вегас Лайтс» (2:0).
Кимбро побил сразу два рекорда:
- самый молодой футболист, сыгравший на профессиональном уровне в США (13 лет, 7 месяцев и 13 дней). Предыдущий рекорд принадлежал Акселю Кею (13 лет, 9 месяцев и 9 дней).
- самый молодой американский футболист, дебютировавший в основной команде. Побито достижение Фредди Аду (14 лет, 10 месяцев и 1 день).
Фото: твиттер «Сакраменто Репаблик»
Источник: ESPN