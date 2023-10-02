Стала известна сетка плей-офф Медиалиги

Состоялась жеребьевка плей-офф четвертого сезона Медиалиги.

Стадия уайлд-кард за путевку в четвертьфинал

(Пара 1) «Эгриси» – «Уралец»

(Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»

(Пара 3) Fight Nights – «Чисто Питер»

(Пара 4) «Титан» – ФК «10»

Четвертьфиналы МФЛ-4

Победитель пары 1 – 2DROTS

Победитель пары 2 – «БроукБойз»

Победитель пары 3 – «Амкал»

Победитель пары 4 – «Родина Медиа»

Матчи за уайлд-кард пройдут на стадионе «Москвич» 4 и 5 октября. Четвертьфиналы примут Москва (7 октября) и Самара (8 октября).