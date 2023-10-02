Стала известна сетка плей-офф Медиалиги

Состоялась жеребьевка плей-офф четвертого сезона Медиалиги.
Стадия уайлд-кард за путевку в четвертьфинал
- (Пара 1) «Эгриси» – «Уралец»
- (Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»
- (Пара 3) Fight Nights – «Чисто Питер»
- (Пара 4) «Титан» – ФК «10»
Четвертьфиналы МФЛ-4
- Победитель пары 1 – 2DROTS
- Победитель пары 2 – «БроукБойз»
- Победитель пары 3 – «Амкал»
- Победитель пары 4 – «Родина Медиа»
Матчи за уайлд-кард пройдут на стадионе «Москвич» 4 и 5 октября. Четвертьфиналы примут Москва (7 октября) и Самара (8 октября).
Источник: телеграм-канал Медиалиги