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    Стала известна сетка плей-офф Медиалиги

    Состоялась жеребьевка плей-офф четвертого сезона Медиалиги.

    Стадия уайлд-кард за путевку в четвертьфинал

    • (Пара 1) «Эгриси» – «Уралец»
    • (Пара 2) «Народная Команда» – «Сахалинец»
    • (Пара 3) Fight Nights – «Чисто Питер»
    • (Пара 4) «Титан» – ФК «10»

    Четвертьфиналы МФЛ-4

    Матчи за уайлд-кард пройдут на стадионе «Москвич» 4 и 5 октября. Четвертьфиналы примут Москва (7 октября) и Самара (8 октября).

    Источник: телеграм-канал Медиалиги

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    02.10.2023 09:43
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