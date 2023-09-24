Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ливерпуль»: Аллисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, МакАллистер, Джонс, Собослаи, Диас, Салах, Нуньес
Главный тренер: Юрген Клопп
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«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Альварес, Соучек, Уорд-Прауз, Кудус, Пакета, Антонио
Главный тренер: Дэвид Мойес
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир