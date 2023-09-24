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    • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ливерпуль»: Аллисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, МакАллистер, Джонс, Собослаи, Диас, Салах, Нуньес

    Главный тренер: Юрген Клопп

    ___________________________________________________________________________________

    «Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Альварес, Соучек, Уорд-Прауз, Кудус, Пакета, Антонио

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль»«Вест Хэм»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

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    Источник: Бомбардир

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