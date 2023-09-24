Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Торино» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» – «Рома», 5-й тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Турине.

    Вероятные стартовые составы команд:

    «Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Белланова, Лазаро, Радонич, Сек, Риччи, Тамез, Сапата.

    Главный тренер: Иван Юрич

    «Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Ауар, Спинаццола, Кристинсен, Дибала, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Рома»

    Болонья-Наполи смотреть онлайн бесплатно

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 