Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» – «Рома», 5-й тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Турине.
Вероятные стартовые составы команд:
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Белланова, Лазаро, Радонич, Сек, Риччи, Тамез, Сапата.
Главный тренер: Иван Юрич
«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Ауар, Спинаццола, Кристинсен, Дибала, Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуринью
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Рома»
- Прямой эфир встречи будет проходить на канале «Матч! ТВ» и «Матч! Футбол 1».
- Игру также будет «транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»