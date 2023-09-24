Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» – «Рома», 5-й тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Турине.

Вероятные стартовые составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Белланова, Лазаро, Радонич, Сек, Риччи, Тамез, Сапата.

Главный тренер: Иван Юрич

«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Ауар, Спинаццола, Кристинсен, Дибала, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Рома»