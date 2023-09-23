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    • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 24 сентября

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Ливерпуль»«Вест Хэм». Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    «Красные» идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Команда много забивает – 12 голов, а пропускает немного – 4 мяча. Отметим, «Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше АПЛ одержал четыре победы, а в одной встрече сыграл вничью.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» тоже хорошо идут в чемпионате Англии. Команда расположилась на шестом месте с 10 очками, выиграла три встречи, однако по разу проиграла и сыграла вничью. Лондонцы наколотили 10 голов, но при этом умудрились пропустить 7 мячей.

    Факты

    Из 147 очных встреч команд, в 80 играх победу праздновали игроки «Ливерпуля», а вот «Вест Хэм» выигрывал 29 раза.

    Наш прогноз на игру

    Несмотря на неплохой ход «Вест Хэма», фаворит в этой встрече – «Ливерпуль». Подопечные Клоппа наверняка перещеголяют соперника в количестве забитых мячей, и вполне возможно, сумеют сохранить свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.42).

    Источник: Бомбардир

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