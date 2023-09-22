Месси раскрыл свой распорядок дня в США

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, как устроен его быт в США.
«Возвращаюсь с тренировки примерно в 13:00. Обедаем вместе с Антонеллой, затем идем поспать, можем посмотреть телевизор. Смотрим фильмы, сериалы.
В 15:00 идет за детьми в школу и везем на тренировку. Сыновья Тиаго и Матео любят футбол, росли на нем», – сказал Лео.
- Месси выиграл семь «Золотых мячей».
- Аргентинец в 12 матчах за «Интер Майами» забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
- Он перешел в американский клуб летом.
Источник: Infobae