Месси раскрыл свой распорядок дня в США

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, как устроен его быт в США.

«Возвращаюсь с тренировки примерно в 13:00. Обедаем вместе с Антонеллой, затем идем поспать, можем посмотреть телевизор. Смотрим фильмы, сериалы.

В 15:00 идет за детьми в школу и везем на тренировку. Сыновья Тиаго и Матео любят футбол, росли на нем», – сказал Лео.