4 игрока «Реала» могут получить 5 лет тюрьмы за секс-видео с несовершеннолетней

Стало известно, какое наказание грозит футболистам «Реала» за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

6 сентября в полицию обратилась мать несовершеннолетней девушки.

Она утверждает, что один из подозреваемых записал видео с участием ее дочери, а затем распространил его в WhatsApp.

Футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» дали показания полиции.

По информации AS, четырем задержанным футболистам системы «Реала» грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.

Съемка без согласия потерпевшей предусматривала заключение на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика.

Оператора могут оштрафовать на сумму, равную зарплате за 18-24 месяца.