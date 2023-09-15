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    • 4 игрока «Реала» могут получить 5 лет тюрьмы за секс-видео с несовершеннолетней

    4 игрока «Реала» могут получить 5 лет тюрьмы за секс-видео с несовершеннолетней

    Стало известно, какое наказание грозит футболистам «Реала» за распространение видео сексуального характера с участием несовершеннолетней.

    • 6 сентября в полицию обратилась мать несовершеннолетней девушки.
    • Она утверждает, что один из подозреваемых записал видео с участием ее дочери, а затем распространил его в WhatsApp.
    • Футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» дали показания полиции.

    По информации AS, четырем задержанным футболистам системы «Реала» грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.

    Съемка без согласия потерпевшей предусматривала заключение на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика.

    Оператора могут оштрафовать на сумму, равную зарплате за 18-24 месяца.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      Helmet 57 минут назад

      фулл срочно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3975

      acor94 2 часа назад

      А ссылка на видео где?

      1
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