Дембеле назвал лучший клуб, за который он играл

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле назвал лучший клуб в своей карьере.

«Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У «ПСЖ» есть очень качественные игроки на всех позициях, выступающие в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум.

Я должен сделать шаг вперeд, быть эффективным, забивать голы», – цитирует Дембеле Telefoot.