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    Дембеле назвал лучший клуб, за который он играл

    Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле назвал лучший клуб в своей карьере.

    «Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У «ПСЖ» есть очень качественные игроки на всех позициях, выступающие в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум.

    Я должен сделать шаг вперeд, быть эффективным, забивать голы», – цитирует Дембеле Telefoot.

    • Дембеле перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе.
    • Парижане заплатили за вингера 50 миллионов евро.
    • Он также выступал за «Ренн» и «Боруссию» Д.
    • Француз провел 3 матча без голов в сезоне Лиги 1.

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    Источник: «Бомбардир»

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