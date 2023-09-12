Дембеле назвал лучший клуб, за который он играл

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле назвал лучший клуб в своей карьере.
«Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У «ПСЖ» есть очень качественные игроки на всех позициях, выступающие в лучших сборных мира. Есть большая конкуренция, но это хорошо, и это толкает всех поднимать свой уровень на максимум.
Я должен сделать шаг вперeд, быть эффективным, забивать голы», – цитирует Дембеле Telefoot.
- Дембеле перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе.
- Парижане заплатили за вингера 50 миллионов евро.
- Он также выступал за «Ренн» и «Боруссию» Д.
- Француз провел 3 матча без голов в сезоне Лиги 1.
Источник: «Бомбардир»