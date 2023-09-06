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    Мостовой назвал самого влиятельного игрока «Локомотива»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба больше всех влияет на игру «Локомотива».

    35-летний форвард забил два гола и сделал два ассиста в пяти матчах РПЛ.

    – Конечно, «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас.

    – Непонятно, как один игрок, возрастной, так влияет на команду?

    – А что непонятно? Это непонятно тему, кто в футбол не играет. А тем, кто хорошо играл в футбол, это очень понятно. Я говорил, когда Дзюба еще только из Турции вернулся в прошлом сезоне: он сейчас выйдет и будет в РПЛ лучшим нападающим. Бомбардиром нет, но лучшим будет. И что? Он приехал и начал «разрывать». Ну потому что это определяющий игрок, его габариты, его чутье, игра в штрафной...

    Вспомните, когда Дзюба еще играл за «Зенит» и у команды были тяжелые матчи, что они делали? Долбанут мяч вперед на 50 метров, Дзюба «вытянет» его, поборется, скинет – и все побежали.

    – И все ругали Сергея Семака за примитивный стиль.

    – Ругали, да. Так футбол же прост. Если в середине не получается разыгрывать мяч, долбанул его вперед на высокого, здорового, тот скинул, подбежал, придержал, бум-бум-бум – гол. Когда Дзюбы нет, игроки «Локомотива» тыкают, тыкают, вперед смотрят: а там на кого выбить-то мяч? Без него у них большие проблемы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3806

      serppion 12 часов назад

      Так футбол же прост. Если в середине не получается разыгрывать мяч, долбанул его вперед на высокого, здорового, тот скинул, подбежал, придержал, бум-бум-бум – гол. Когда Дзюбы нет, игроки тыкают, тыкают, вперед смотрят: а там на кого выбить-то мяч? Без него у них большие проблемы.
      Так Россия на ЧМ-18 с Испанией играла. Правда мертвые испанцы нам даже тыкать не позволяли. Удивляюсь, как от такой игры нашей сборной меня не стошнило. Антифутбол, и Дзюба в нем красавец. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Тьфу!

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      Рейтинг: +18

      Vladimir-Shelepnev-google > serppion 5 часов назад

      Ну конечно, Валера тренер, сидит получает зарплату пишет заявку на игроков, практически всех кто может играть в футбол и что сборной нет, команды нет, а футболисты есть. Ростов практически весь, а где игра Ростове. Судьи теперь не замечают артиста Комличенко, который от одного касания мужчины падает в экстазе в штрафной или толкает игрока как слон. А где ваши тьфу. Да нет у нас больше такого нападающего как Дзюба. 227 годов в чемпионате 30 годов за сборную. Кто больше, да и рядом никого нет, кто играет. Смолов 145 годов и всё. Даже всё знаменитые спартаковцы, которые сейчас везде. Тренеры, комментаторы, главные в Матч ТВ. Поздравили уголовника промеса забил 100 голов, а Дзюбу с выходом лучшего бомбардира России ни кто. Что это заказ. Чей. О

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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      Растёт, растёт великий тренер... царь...

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      Рейтинг: +266

      kara-mba 13 часов назад

      Пора Дзюбе зарплату прибавлять.

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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Дожился Локо...

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