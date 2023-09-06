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Мостовой назвал самого влиятельного игрока «Локомотива»

6 сентября 2023, 07:45
5

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба больше всех влияет на игру «Локомотива».

35-летний форвард забил два гола и сделал два ассиста в пяти матчах РПЛ.

– Конечно, «Локомотив» зависит от Дзюбы на 80 процентов. Когда он стоит, скидывает, раздает, завершает. Когда его нет, они не знают, что им делать, это ужас.

– Непонятно, как один игрок, возрастной, так влияет на команду?

– А что непонятно? Это непонятно тему, кто в футбол не играет. А тем, кто хорошо играл в футбол, это очень понятно. Я говорил, когда Дзюба еще только из Турции вернулся в прошлом сезоне: он сейчас выйдет и будет в РПЛ лучшим нападающим. Бомбардиром нет, но лучшим будет. И что? Он приехал и начал «разрывать». Ну потому что это определяющий игрок, его габариты, его чутье, игра в штрафной...

Вспомните, когда Дзюба еще играл за «Зенит» и у команды были тяжелые матчи, что они делали? Долбанут мяч вперед на 50 метров, Дзюба «вытянет» его, поборется, скинет – и все побежали.

– И все ругали Сергея Семака за примитивный стиль.

– Ругали, да. Так футбол же прост. Если в середине не получается разыгрывать мяч, долбанул его вперед на высокого, здорового, тот скинул, подбежал, придержал, бум-бум-бум – гол. Когда Дзюбы нет, игроки «Локомотива» тыкают, тыкают, вперед смотрят: а там на кого выбить-то мяч? Без него у них большие проблемы.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (5)
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evgevg13
1693975685
Дожился Локо...
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kara-mba
1693977810
Пора Дзюбе зарплату прибавлять.
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Дядя Серёжа
1693977886
Растёт, растёт великий тренер... царь...
Ответить
serppion
1693978981
Так футбол же прост. Если в середине не получается разыгрывать мяч, долбанул его вперед на высокого, здорового, тот скинул, подбежал, придержал, бум-бум-бум – гол. Когда Дзюбы нет, игроки тыкают, тыкают, вперед смотрят: а там на кого выбить-то мяч? Без него у них большие проблемы. Так Россия на ЧМ-18 с Испанией играла. Правда мертвые испанцы нам даже тыкать не позволяли. Удивляюсь, как от такой игры нашей сборной меня не стошнило. Антифутбол, и Дзюба в нем красавец. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Тьфу!
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