Аленичев высказался о критике Мостового в адрес тренеров, не игравших в футбол

Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к словам Александра Мостового про тренеров без игрового опыта.
«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуриньо не играл на профессиональном уровне, но чего достиг!
Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», – заявил Аленичев.
- Мостовой учится в Академии РФС с августа прошлого года.
- Он получает образование по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».
- Мостовой готов стажироваться в «Спартаке», когда команду возглавит Деян Станкович.