Аленичев высказался о критике Мостового в адрес тренеров, не игравших в футбол

Дмитрий Аленичев рассказал о своем отношении к словам Александра Мостового про тренеров без игрового опыта.

«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуриньо не играл на профессиональном уровне, но чего достиг!

Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», – заявил Аленичев.