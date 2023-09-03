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    «Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Это худший результат среди всех московских команд.

    «Динамо» в данный момент идет на втором месте, «Локомотив» – на шестом, а ЦСКА располагается на седьмой строчке.

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 21:22
    Комментарии36
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      Рейтинг: +27334

      slavutiq70 4 сентября, 15:04

      Если честно смотреть на происходящие . мы сейчас и есть худшие . и что печалит просвета то не видно . это не случайные поражения а всё по делу . да смогли в начале обыграть аутсайдеров и то не без вопросов ....здесь комплекс проблем ...первое ... многие игроки банально засиделись на одном месте и не чего кроме бабла их не интересует ...новые приходят смотрят на костяк и банально подстраиваются ...без обновления состава . не какие точечные усиления не помогут ...второе Абаскаль . что бы кто не говорил молодой не опытный тренер и далеко не гений ....и три управление клубом тоже требует перемен ....и четвёртое ...ну вот почему то журналисты решили что у Спартака сильный состав и всё ....на самом деле многие игроки переоценены ...весьма средний

      3
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 12:13

      Спартак через несколько туров поправит свое турнирное положение, а вот редакторы Бомбардира так и останутся ............ не печатное слово.

      6
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 4 сентября, 11:22

      Косноязычный и н.ег.рамотный в русском языке Бомбардир. Вы разницу улавливаете между "худший московский клуб в таблице РПЛ" и "клуб на данный момент с худшим результатом" ? Отправьте своих редакторов в начальную школу за парту, еще успеете после первого сентября, смешные хейтеры.

      5
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      Рейтинг: +30969

      JTherry > NewLife 4 сентября, 15:19

      редакторы Бомбы болеют за дрезину и бом.жей, так что не надо обольщаться, что тексты про Спартак на этом сайте будут написаны в положительном ключе...

      6
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      Рейтинг: +8685

      nik55 4 сентября, 08:43

      от источника воняет что то

      6
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      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > nik55 4 сентября, 14:54

      Так все же с одной помойки

      3
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > nik55 4 сентября, 17:30

      Это зарема рот открыла .

      0
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      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Айболид 4 сентября, 17:43

      Ну Заремы то мы тут не видел, а вот ты набздеть уже успел (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > Persona_non_Grata 4 сентября, 17:47

      Убери (уже) свой нос от моей задницы .

      0
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      ...
      Рейтинг: +24112

      Persona_non_Grata > Айболид 4 сентября, 19:03

      Это у вас собачьи привычки, видимо с кем поведешься от того и наберешься, не так ли, г-н ветеринар ?)))

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид > Persona_non_Grata 4 сентября, 19:56

      Это у вас .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1221

      qawzsexdr 3 сентября, 23:28

      Не забывайте что судьи этому очень способствуют

      4
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    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 23:16

      Спартак – худший московский клуб. Про таблицу РПЛ зачем в заголовке написали??? РЖУ ни могу...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 23:05

      Таблицу отправьте в офис Лукойла, пусть задумываются для кого тратились.
      Пока не поздно надо тренера увольнять.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Алексей З 3 сентября, 23:19

      Тренера увольнять, а кривоногих Соболя, Джикию и остальных игрунов оставлять? Чтобы они топили и нового тренера??? НЕТ, Спартака нужно распустить! И лет через пять собрать новый, у которого не будет связи с нынешним Спартаком, за который стыдно!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > Cleaner 4 сентября, 07:36

      Иди лесом, мудак.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Cleaner 4 сентября, 09:09

      Если Зенит сыграл круто то команда это сделала Бразилы а Семак физрук . Если же наоборот плохо то плохой один Семак . И так и с Спартаком . Хотя нет . В прошлом году да и в этом сезоне вначале Абаскаль молодец . 4 матча 4 победы . Даже 5:4 с Пари НН . Лучший матч мира в истории футбола

      0
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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > Алексей З 4 сентября, 11:00

      Надеюсь ты не Черчесова желаешь видеть на месте Абаскаля?

      2
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > SLADE2019 4 сентября, 12:40

      Черчесов , Шалимов , Юран, Осинькин...
      Почему нет? Люди тренерскому делу обучены, а с таким составом хуже невозможно выступать, хуже некуда.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > SLADE2019 4 сентября, 12:56

      В Спартак накупили добротных игроков , можно использовать любую схему , хочешь 5-3-2 или 4-3-3, только УМЕНИЕ должно быть. У Абаскаля с этим беда , раз он за год не смог костяк определить.
      Эти смогут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > Алексей З 4 сентября, 14:44

      И ког поставить?
      Великого Талалаева?
      Или, может быть Шалимова?
      ШАЛИМОВ
      В 2003 году получил приглашение возглавить «Уралан», однако по итогам сезона элистинцы вылетели из Премьер-лиги

      С 13 сентября 2016 года исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара»[8], а с 3 октября — полноправный главный тренер. Был уволен 2 апреля 2018 года.
      30 сентября 2019 года назначен на пост главного тренера «Ахмата». В июле 2020 года был уволен.
      В 2020 году тренер «Ахмата» Шалимов назвал в своём аккаунте Instagram ДАРМОЕДАМИ требующих денежных выплат от государства россиян, оказавшихся без средств к существованию после введения в России режима самоизоляции во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
      10 августа 2021 года возглавил «Урал»

      1
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      ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy > Алексей З 4 сентября, 19:46

      из четырех только Юран и Осенькин и Сергей предпочтительнее

      0
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 3 сентября, 22:33

      Удивительно, называя места в таблице, не указывают отрыв в очках. Ну это же бомбардир, их постоянно надо поправлять!
      Между вторым и девятым местом - 4 очка.
      Между шестым и девятым - 2 очка. А между 7 и 9 - вообще 1. Интересно, бомбардир после каждого тура будет сообщать о худшем клубе Москвы?? Или это для хайпа печатается.)) Отольются кошке мышкины слезы, итак адекватного народа на сайте не осталось.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1321

      k611 3 сентября, 22:23

      Сколько злорадства в заголовке. Чемпионат длинный, время покажет кто на каком месте будет в итоге.

      9
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      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > k611 3 сентября, 23:20

      Спартак в итоге будет ПЯТНАДЦАТЫМ! Ну да, РЖУ!!!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > k611 4 сентября, 05:48

      Когда на промежуточном этапе чемпа сообщается , что Спартак в таблице обошёл Зенит(напр.) - это надо понимать "другое" .

      1
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      ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 > k611 4 сентября, 11:03

      Как будто у нас у всех глаз нет. Что там еще идиотского можно написать, что больше всех голов пропустили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 3 сентября, 22:01

      с таким руководством и тренеров лучше не намного будет нынешнего состояния

      4
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      ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат > alefreddy 3 сентября, 22:18

      Не будет, точно! То ли дело, когда Спартаком рулили Федун и Зарема! Вот это было настоящее руководство! Каких главных тренеров они нанимали, любо-дорого вспомнить! Гунько, Аленичев. Рианчо. Кононов. Руй Виттория. Ваноли. Правда были еще Тедеско и Каррера, но это были исключения. О них лучше не вспоминать, эти люди сами не захотели оставаться в Спартаке. Еще был Карпин, но о нем, как о тренере Спартака, вспоминать вообще табу.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy > Вомбат 4 сентября, 20:22

      да еще и звездный тренеришка Унаи Эмери

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 21:48

      Он худший по определению, а не по турнирной таблицы. Гыгыгы

      6
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    • ...
      Рейтинг: +140

      dimazavr 3 сентября, 21:42

      Чемпионы… второй восьмёрки!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > dimazavr 3 сентября, 23:21

      Скоро Спартак станет чемпионом ПОСЛЕДНЕГО места!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 3 сентября, 21:34

      Такие комментарии актуальны в конце сезона. А сейчас...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > The only one 3 сентября, 23:22

      В конце сезона актуальным будет заголовок, что Спартак ВЫЛЕТЕЛ из РПЛ!!!...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > Cleaner 4 сентября, 03:47

      да по мне хоть все московские команды вместе с зенитом вылетят

      1
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