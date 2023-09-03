«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ

Если честно смотреть на происходящие . мы сейчас и есть худшие . и что печалит просвета то не видно . это не случайные поражения а всё по делу . да смогли в начале обыграть аутсайдеров и то не без вопросов ....здесь комплекс проблем ...первое ... многие игроки банально засиделись на одном месте и не чего кроме бабла их не интересует ...новые приходят смотрят на костяк и банально подстраиваются ...без обновления состава . не какие точечные усиления не помогут ...второе Абаскаль . что бы кто не говорил молодой не опытный тренер и далеко не гений ....и три управление клубом тоже требует перемен ....и четвёртое ...ну вот почему то журналисты решили что у Спартака сильный состав и всё ....на самом деле многие игроки переоценены ...весьма средний
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Это худший результат среди всех московских команд.
«Динамо» в данный момент идет на втором месте, «Локомотив» – на шестом, а ЦСКА располагается на седьмой строчке.
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