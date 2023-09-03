«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Это худший результат среди всех московских команд.

«Динамо» в данный момент идет на втором месте, «Локомотив» – на шестом, а ЦСКА располагается на седьмой строчке.

Турнирная таблица РПЛ