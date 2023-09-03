Предполагаемые стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Ливерпуле, и начнется в 16:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Главный тренер: Микель Артета

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Мартинес, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Антони, Марсьяль.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».