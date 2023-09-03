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    • Стали известны стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 4-й тур АПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: 4-й тур АПЛ

    Предполагаемые стартовые составы на матч «Арсенал»«Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Ливерпуле, и начнется в 16:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Мартинес, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Антони, Марсьяль.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 16:00
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