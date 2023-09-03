Предполагаемые стартовые составы на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Ливерпуле, и начнется в 16:00 по мск.
Стартовые составы команд:
«Арсенал»: Рамсдейл, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Хаверц, Райс, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
Главный тренер: Микель Артета
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Мартинес, Далот, Ван-Биссака, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Каземиро, Антони, Марсьяль.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир