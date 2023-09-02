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    • «Челси» – «Ноттингем»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Челси» – «Ноттингем»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Лондоне.

    Стартовые составы команд:

    «Челси»: Санчес, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл, Энцо, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Джексон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    ___________________________________________________________________

    «Ноттингем»: Тернер, Уоралл, Мангаля, Гиббс-Уайт, Авонийи, Ейтс, Орье, Маккена, Данило, Боли, Айна.

    Главный тренер: Стив Купер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем»

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем»

    Прямой эфир матча на «Бомбардире»

    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 16:33
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