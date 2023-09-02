Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем», 4 тур АПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Лондоне.
Стартовые составы команд:
«Челси»: Санчес, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл, Энцо, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Джексон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
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«Ноттингем»: Тернер, Уоралл, Мангаля, Гиббс-Уайт, Авонийи, Ейтс, Орье, Маккена, Данило, Боли, Айна.
Главный тренер: Стив Купер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем»
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем»
Прямой эфир матча на «Бомбардире»
Источник: Бомбардир