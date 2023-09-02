Стартовые составы на матч «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на матч 4-го тура АПЛ. Игра пройдет в Манчестере, и начнется в 17:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Ковачич, Фоден, Альварес, Доку, Холанд
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
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«Фулхэм»: Лено, Тете, Диоп, Рим, Робинсон, Кэрни, Харрисон Рид, Перейра, Уилсон, Хименес, Бобби Рид.
Главный тренер: Марку Силва
Источник: Бомбардир