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    63-й хет-трик Роналду: самые интересные факты

    В пятницу «Аль-Наср» впервые победил в новом чемпионате Саудовской Аравии.

    Команда Криштиану Роналду разгромила «Аль-Фатех» под руководством Славена Билича со счетом 5:0.

    Сам португалец трижды забил сам и ассистировал Садио Мане. Несколько фактов о хет-трике 38-летнего форварда:

    • это 63-й хет-трик в карьере Роналду (лучший результат среди действующих игроков);
    • Криштиану впереди Лионеля Месси на 6 хет-триков;
    • Роналду оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии;
    • До 30-летия у форварда было 30 хет-триков, после – 33;
    • Пауза между двумя хет-триками Роналду составила ровно полгода: 25 февраля – 25 августа;
    • Криштиану оформил третий хет-трик в 2023 году – такого не было с 2019-го.

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    Источник: «Бомбардир»

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