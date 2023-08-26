63-й хет-трик Роналду: самые интересные факты

В пятницу «Аль-Наср» впервые победил в новом чемпионате Саудовской Аравии.

Команда Криштиану Роналду разгромила «Аль-Фатех» под руководством Славена Билича со счетом 5:0.

Сам португалец трижды забил сам и ассистировал Садио Мане. Несколько фактов о хет-трике 38-летнего форварда: