63-й хет-трик Роналду: самые интересные факты

В пятницу «Аль-Наср» впервые победил в новом чемпионате Саудовской Аравии.
Команда Криштиану Роналду разгромила «Аль-Фатех» под руководством Славена Билича со счетом 5:0.
Сам португалец трижды забил сам и ассистировал Садио Мане. Несколько фактов о хет-трике 38-летнего форварда:
- это 63-й хет-трик в карьере Роналду (лучший результат среди действующих игроков);
- Криштиану впереди Лионеля Месси на 6 хет-триков;
- Роналду оформил 53 хет-трика на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии;
- До 30-летия у форварда было 30 хет-триков, после – 33;
- Пауза между двумя хет-триками Роналду составила ровно полгода: 25 февраля – 25 августа;
- Криштиану оформил третий хет-трик в 2023 году – такого не было с 2019-го.
Источник: «Бомбардир»