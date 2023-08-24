Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он принес «Спартаку» победу в моем дебютном репортаже». Виктор Гусев – о Валерии Карпине в новом выпуске своего шоу

«Он принес «Спартаку» победу в моем дебютном репортаже». Виктор Гусев – о Валерии Карпине в новом выпуске своего шоу

24 августа 2023, 11:43

На YouTube-канале «Суперлига» вышел пятый выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звeздах мирового футбола.

Герой выпуска живая легенда «Сельты», главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин. Его тренерская карьера длится почти 15 лет, и все хорошо знают его как сильного и уверенного в себе наставника.

Виктор Гусев расскажет, как формировался характер игрока, откуда в нем этот неугасающий огонь, одержимость победами и красивым футболом. Вы узнаете немало интересных историй: как Карпин подписал контракт с клубом «Реал Сосьедад», по какой причине отказался выступать за сборную, почему его освистали болельщики в Санкт-Петербурге и как ему удалось стать героем едва ли не главной сенсации в истории испанского чемпионата.

Выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=grHTxdp_blk

Источник: Бомбардир
Россия Карпин Валерий
Главные новости
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Жена Сафонова расплакалась, узнав о попадании Матвея в топ-10 лучших вратарей года
00:17
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Во Франции высказались о шансах Сафонова стать лучшим вратарем года
Вчера, 22:55
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
9
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
4
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
1
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
6
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
Вчера, 19:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+