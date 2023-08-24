«Он принес «Спартаку» победу в моем дебютном репортаже». Виктор Гусев – о Валерии Карпине в новом выпуске своего шоу

На YouTube-канале «Суперлига» вышел пятый выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звeздах мирового футбола.

Герой выпуска – живая легенда «Сельты», главный тренер сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин. Его тренерская карьера длится почти 15 лет, и все хорошо знают его как сильного и уверенного в себе наставника.

Виктор Гусев расскажет, как формировался характер игрока, откуда в нем этот неугасающий огонь, одержимость победами и красивым футболом. Вы узнаете немало интересных историй: как Карпин подписал контракт с клубом «Реал Сосьедад», по какой причине отказался выступать за сборную, почему его освистали болельщики в Санкт-Петербурге и как ему удалось стать героем едва ли не главной сенсации в истории испанского чемпионата.

Выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=grHTxdp_blk