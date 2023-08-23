Губерниев дал совет Загитовой после ее грубого нарушения ПДД

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубое нарушение ПДД олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Девушка накануне снимала сторис за рулем и проехала на красный сигнал светофора.

Инцидент случился в Москве.

Загитову могут лишить водительских прав.

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой.

Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый.

Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – считает Губерниев.