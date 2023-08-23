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    • Губерниев дал совет Загитовой после ее грубого нарушения ПДД

    Губерниев дал совет Загитовой после ее грубого нарушения ПДД

    Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубое нарушение ПДД олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

    • Девушка накануне снимала сторис за рулем и проехала на красный сигнал светофора.
    • Инцидент случился в Москве.
    • Загитову могут лишить водительских прав.

    «Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой.

    Наверное, со всеми людьми [cлучаются] различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый.

    Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», – считает Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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