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    • В ПАОКе объяснили проблемы Оздоева с получением британской визы

    В ПАОКе объяснили проблемы Оздоева с получением британской визы

    Вице-президент ПАОК Макис Гагатсис объяснил, почему у полузащитника Магомеда Оздоева возникли проблемы с получением визы для въезда в Великобританию на матч Лиги конференций.

    «Ситуация такова, что Магомеду Оздоеву, как и всем гражданам России, для получения визы Великобритании нужно ждать дополнительной проверки. Мы ждем одобрения.

    Игра уже завтра, если мы сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев скорее всего пропустит завтрашний матч Лиги Конференций с «Хартс», – сказал Гагатсис

    • Оздоев перешел в ПАОК из «Карагюмрюка».
    • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: Sport24

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