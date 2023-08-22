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    Дзагоев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»

    Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие‑то моменты насчет зафиксировать курс или чего‑то еще… Он первый поднимал руку и был на все согласен. Шел навстречу клубу по‑всякому.

    Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохого. Было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА.

    Для меня Марио – топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить, – сказал Дзагоев.

    • Фернандес пришел в «Зенит» после 10 сезонов в ЦСКА.
    • Марио уже дебютировал за «Зенит», но без результативных действий.
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2023 22:54
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