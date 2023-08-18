Американский боксер вышел на взвешивание в майке с Путиным: он занимается в ней любовью

Американский боксер Кевин Джонсон объяснил, почему пришел на взвешивание перед боем против россиянина Марка Петровского в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

«Что значит почему я пришел в этой футболке, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять.

Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», – заявил Джонсон.

Джонсон оформил документы на получение паспорта РФ.

43-летний боксер хочет изменить свое имя на «Кевин Владимирович».

Фото: сайт «РЕН ТВ».

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