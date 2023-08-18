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    • Американский боксер вышел на взвешивание в майке с Путиным: он занимается в ней любовью

    Американский боксер вышел на взвешивание в майке с Путиным: он занимается в ней любовью

    Американский боксер Кевин Джонсон объяснил, почему пришел на взвешивание перед боем против россиянина Марка Петровского в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

    «Что значит почему я пришел в этой футболке, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять.

    Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», – заявил Джонсон.

    • Джонсон оформил документы на получение паспорта РФ.
    • 43-летний боксер хочет изменить свое имя на «Кевин Владимирович».

    Фото: сайт «РЕН ТВ».

    Источник: «РЕН ТВ»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +23933

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Ну мало ли применений можно найти для футболки ... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2489

      Аид666 28 минут назад

      это точно сайт про футбол?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      k611 50 минут назад

      Видимо пару ударов пропустил, раз так накрывает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14869

      Skull_Boy 1 час назад

      Очередной хрен пойми кто в хрен пойми в каком бестолковом подставном турнире

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Имя на этом сайте 1 час назад

      А где тут футбол ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6692

      Давид59 1 час назад

      Любовью заниматься в этой футболке? Ах да, понял. В порыве страсти потом рвёт её.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      6pbIH > Давид59 1 час назад

      ))

      0
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