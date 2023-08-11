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    Личка дал совет Тюкавину, куда ему нужно переходить

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал интерес «Зенита» и ЦСКА к нападающему Константину Тюкавину.

    – Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?

    – Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать.

    Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить заграницу, в Европу. То же самое и с Захаряном.

    • В новом сезоне на счету Тюкавина 3+1 в 5 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» истекает через год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2023 12:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1051

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 августа, 17:37

      Тюкавин может играть в любой команде. Планг энд плэй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +642

      НикКин 11 августа, 14:04

      Уходи из футбола вообще как можно в это говнище играть вообще тем более в у нас где футбола нет тут только распил бабла государственного

      0
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      Рейтинг: +7209

      mamba9090909 11 августа, 14:04

      По поводу .........разрывают....., это анекдот.)))

      0
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      Рейтинг: +2563

      Болотоход 11 августа, 12:59

      бзянит испортит парня баблом народным

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      Рейтинг: +1483

      GreyDM > Болотоход 11 августа, 13:13

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