Личка дал совет Тюкавину, куда ему нужно переходить

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал интерес «Зенита» и ЦСКА к нападающему Константину Тюкавину.

– Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?

– Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать.

Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить заграницу, в Европу. То же самое и с Захаряном.