Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Баварии».
По информации журналиста Sky Sports Кавех Солекол, игрок склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Трансфер в «Баварию» далек от завершения.
Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер Кейна за 100+ миллионов евро.
- В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.
Источник: твиттер Кавеха Солекола