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Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

10 августа 2023, 18:10

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Баварии».

По информации журналиста Sky Sports Кавех Солекол, игрок склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Трансфер в «Баварию» далек от завершения.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер Кейна за 100+ миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
  • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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Источник: твиттер Кавеха Солекола
Англия. Кубок лиги Германия. Бундеслига Тоттенхэм Бавария Кейн Гарри
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