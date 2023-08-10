Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Баварии».

По информации журналиста Sky Sports Кавех Солекол, игрок склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Трансфер в «Баварию» далек от завершения.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер Кейна за 100+ миллионов евро.