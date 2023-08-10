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    Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес «Баварии».

    По информации журналиста Sky Sports Кавех Солекол, игрок склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Трансфер в «Баварию» далек от завершения.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала трансфер Кейна за 100+ миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает через год.

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    Источник: твиттер Кавеха Солекола

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    10.08.2023 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1381

      mama1991 10 августа, 19:16

      все совсем не так, не берут в баварию просто.

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