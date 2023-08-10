Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Хабиб назвал лучший футбольный матч, который он смотрел

    Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой матч считает лучшим в истории.

    «Это было как воплощение детской мечты. Я смотрел финал чемпионата мира 1998 года, это был [матч] Франция – Бразилия. Я ждал, что Роналду будет сверкать. Я был мальчишкой, мне было 10 лет. Прошло 24 года, и я попал на финал чемпионата мира.

    Да, я был на финале в России, но там была полная доминация. Французы были на голову выше. Очень интересно было, красиво, но финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю.

    И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел. В моей практике он остаeтся лучшим матчем.

    Интриги, интриги, и счастливый конец. У него [Месси] получилось как в индийских фильмах или турецких сериалах», – цитирует Нурмагомедова Gorilla Fighting.

    Новости по теме
    Нападающего сборной Франции арестовали за преступления сексуального характера 2
    «Галатасарай» близок к покупке экс-футболиста «Зенита» за 6 миллионов 3
    У Мбаппе есть важное условие для нового клуба 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2023 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      за спартак топим 10 августа, 17:41

      Финал был огонь, 1998 год смотрел все игры, финал под тот гимн.. Это было нечто.. Помне лучший ЧМ за все последующие года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      mama1991 10 августа, 17:28

      мой первый финал чм. реальная романтика была, престиж чм раньше и сегодня это разные вещи. если раньше чм были футбольной кульминацией, то сегодня это обыденность. или может это возраст))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 