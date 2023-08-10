Хабиб назвал лучший футбольный матч, который он смотрел

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой матч считает лучшим в истории.

«Это было как воплощение детской мечты. Я смотрел финал чемпионата мира 1998 года, это был [матч] Франция – Бразилия. Я ждал, что Роналду будет сверкать. Я был мальчишкой, мне было 10 лет. Прошло 24 года, и я попал на финал чемпионата мира.

Да, я был на финале в России, но там была полная доминация. Французы были на голову выше. Очень интересно было, красиво, но финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю.

И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел. В моей практике он остаeтся лучшим матчем.

Интриги, интриги, и счастливый конец. У него [Месси] получилось как в индийских фильмах или турецких сериалах», – цитирует Нурмагомедова Gorilla Fighting.