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    Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите»

    Александра Мостового рассмешило утверждение члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина про Константина Тюкавина.

    «Костя лучший российский нападающий. Костя доказывает это на поле, тренировках и за его пределами», – сказал Гафин в воскресенье после дубля динамовского форварда в ворота «Зенита» (3:2).

    «Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.

    Не нужно сейчас вещать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.

    В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей.

    Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – заявил Мостовой.

    • В новом сезоне на счету Тюкавина 3+1 в 4 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» истекает через год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.08.2023 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4269

      raritet 8 августа, 21:35

      Если Реннан помогал как мог динамовцу- это еще не говорит о том, что он лучший. Добротный перспективный форвард-это да. Как говорится форвардов по осени оценивают.

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      Рейтинг: +781

      eugen-han 8 августа, 19:48

      А что смешного? Так оно и есть по сути, а факту узнаем в ближайшее перспективе.

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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 8 августа, 19:10

      Хватит постоянно смешить Саню))

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      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 8 августа, 18:50

      Если Смолова не взяли в Динамо, то в прошлом сезоне Динамо не финишировала бы на 8месте а была бы выше как и сезоном рание приходится Смолова зимой привело к плохим результатом весной, так как его стали выпускать за место Тюкавина

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      Рейтинг: +5733

      neim > Александр.Т. 8 августа, 19:10

      Согласен. Плюс ко всему, Федька ещё и "одеяло на себя тянул" регулярно.

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