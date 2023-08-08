Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите»

Если Реннан помогал как мог динамовцу- это еще не говорит о том, что он лучший. Добротный перспективный форвард-это да. Как говорится форвардов по осени оценивают.
Александра Мостового рассмешило утверждение члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина про Константина Тюкавина.
«Костя лучший российский нападающий. Костя доказывает это на поле, тренировках и за его пределами», – сказал Гафин в воскресенье после дубля динамовского форварда в ворота «Зенита» (3:2).
«Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.
Не нужно сейчас вещать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.
В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей.
Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – заявил Мостовой.
- В новом сезоне на счету Тюкавина 3+1 в 4 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает через год.