Мостовой: «Тюкавин лучший нападающий России? Не смешите»

Александра Мостового рассмешило утверждение члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина про Константина Тюкавина.

«Костя лучший российский нападающий. Костя доказывает это на поле, тренировках и за его пределами», – сказал Гафин в воскресенье после дубля динамовского форварда в ворота «Зенита» (3:2).

«Лучший нападающий? Ну вы что такое говорите, ребята, хорош. Не смешите.

Не нужно сейчас вещать на него ярлыки, давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть.

В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей.

Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», – заявил Мостовой.