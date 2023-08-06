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    Личка запретил Тюкавину забивать три гола «Зениту»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре Константина Тюкавина.

    Форвард сегодня сделал дубль в ворота «Зенита».

    «Интерес «Зенита» к Тюкавину? Разговоры всегда будут. Я как тренер не реагирую на слухи. Когда будет официальный оффер – это другая вещь. Вчера я говорил с Тюкой. Сказал, что надо забить завтра. Он сказал – давайте забью три. Я сказал – нет, хватит два, а то Аршавин тебя купит в «Зенит», – сказал Личка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.08.2023 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit 7 августа, 09:07

      Тюкавин не плох… в этом матче.
      Посмотрим, что будет далее.
      Динамо не **********, что бы выдержать длинную дистанцию.
      Эйфория пройдет.

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      Рейтинг: +68614

      portero 6 августа, 23:33

      После результата можно и приколоться.....
      Вот еслиб до игры сказали.

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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 6 августа, 22:07

      Смешно. Пусть сначала аршавин себя выкупит.

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      Рейтинг: +965

      Rabinovi_ch 6 августа, 22:06

      Хахахаха

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