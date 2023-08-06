Личка запретил Тюкавину забивать три гола «Зениту»

Тюкавин не плох… в этом матче.
Посмотрим, что будет далее.
Динамо не **********, что бы выдержать длинную дистанцию.
Эйфория пройдет.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре Константина Тюкавина.
Форвард сегодня сделал дубль в ворота «Зенита».
«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Разговоры всегда будут. Я как тренер не реагирую на слухи. Когда будет официальный оффер – это другая вещь. Вчера я говорил с Тюкой. Сказал, что надо забить завтра. Он сказал – давайте забью три. Я сказал – нет, хватит два, а то Аршавин тебя купит в «Зенит», – сказал Личка.
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