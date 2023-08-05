В «Реале» отреагировали на слухи о скорой отставке Переса

такое даже предположить трудно. он вечный, так что его оттуда вынесут только вперёд ногами. это в котолонии принято перебирать лапортов, росселей и бартомеувов всяких непонятных. и каждый, естественно, начинает с предвыборных обещаний. завоюю то, куплю это. один сдержал слово и купил роналдиньо, как и обещал.
и? больше подобных покупок, наверное, не было. всё невпопад. анри, ибра, старый левандовски, куча нонэймов. прославившиеся игроки делали себя там сами, без участия президентов. хавииньесты и т.п. не, ну может я кого топового не учёл, кто добровольно отправился в этот лгбт-клуб, который всё завешал радужными флагами, как спартак.
«Реал» опубликовал опровержение новости, что президент клуба Флорентино Перес может уйти с занимаемой должности.
«Столкнувшись с появившимися в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить следующее.
Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью», – говорится в заявлении мадридцев.
- Пересу сейчас 76 лет.
- Он руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год, в 2009-м вернулся к управлению клубом.
- Новый сезон Примеры стартует 12 августа.