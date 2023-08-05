В «Реале» отреагировали на слухи о скорой отставке Переса

«Реал» опубликовал опровержение новости, что президент клуба Флорентино Перес может уйти с занимаемой должности.

«Столкнувшись с появившимися в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить следующее.

Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью», – говорится в заявлении мадридцев.