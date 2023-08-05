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    В «Реале» отреагировали на слухи о скорой отставке Переса

    «Реал» опубликовал опровержение новости, что президент клуба Флорентино Перес может уйти с занимаемой должности.

    «Столкнувшись с появившимися в некоторых соцсетях слухами о том, что Флорентино Перес якобы рассматривает возможность ухода с поста президента клуба, «Реал» хочет заявить следующее.

    Эти слухи заведомо ложны и подчиняются каким-то интересам, не имеющим ничего общего с действительностью», – говорится в заявлении мадридцев.

    • Пересу сейчас 76 лет.
    • Он руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год, в 2009-м вернулся к управлению клубом.
    • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.

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    Источник: сайт «Реала»

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    05.08.2023 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 15:54

      такое даже предположить трудно. он вечный, так что его оттуда вынесут только вперёд ногами. это в котолонии принято перебирать лапортов, росселей и бартомеувов всяких непонятных. и каждый, естественно, начинает с предвыборных обещаний. завоюю то, куплю это. один сдержал слово и купил роналдиньо, как и обещал.

      и? больше подобных покупок, наверное, не было. всё невпопад. анри, ибра, старый левандовски, куча нонэймов. прославившиеся игроки делали себя там сами, без участия президентов. хавииньесты и т.п. не, ну может я кого топового не учёл, кто добровольно отправился в этот лгбт-клуб, который всё завешал радужными флагами, как спартак.

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > fakeid 5 августа, 15:55

      а перес просто и тихо берёт, зарабатывает и подписывает крутых звёзд. + регулярно выигрывает лч. разные подходы - но результат-то всем известен. барса сейчас радуется 1,5 ляма комиссии за малкома. скоро с протянутой рукой будут шастать.

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