Тухель прокомментировал уход Мане из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о том, что нападающий Садио Мане покидает команду.

«Это грустный момент. Мы долго и душевно обнимались. У меня с ним очень хорошие отношения, таковыми они и останутся.

Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль.

Но мы оба согласились с тем, что это наилучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – заявил Тухель.