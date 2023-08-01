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    Тухель прокомментировал уход Мане из «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о том, что нападающий Садио Мане покидает команду.

    «Это грустный момент. Мы долго и душевно обнимались. У меня с ним очень хорошие отношения, таковыми они и останутся.

    Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль.

    Но мы оба согласились с тем, что это наилучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – заявил Тухель.

    • Сообщалось, что Мане близок к трансферу в саудовский «Аль-Наср» за 40 миллионов евро.
    • Он провел в «Баварии» один сезон.
    • Статистика сенегальца: 38 матчей, 12 голов, 6 ассистов.

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    Источник: FCBInside

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    01.08.2023 14:21
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