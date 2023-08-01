Тухель прокомментировал уход Мане из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о том, что нападающий Садио Мане покидает команду.
«Это грустный момент. Мы долго и душевно обнимались. У меня с ним очень хорошие отношения, таковыми они и останутся.
Иногда все идет не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль.
Но мы оба согласились с тем, что это наилучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – заявил Тухель.
- Сообщалось, что Мане близок к трансферу в саудовский «Аль-Наср» за 40 миллионов евро.
- Он провел в «Баварии» один сезон.
- Статистика сенегальца: 38 матчей, 12 голов, 6 ассистов.
Источник: FCBInside