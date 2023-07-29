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    • Агент Тюкавина: «Я требую 3 миллиона за продление? Это написал идиот, который завтра обвинит меня в педофилии»

    Агент Тюкавина: «Я требую 3 миллиона за продление? Это написал идиот, который завтра обвинит меня в педофилии»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию, что он требует 3 миллиона евро за продление контракта игрока.

    «Это написал какой-то идиот! Какие 3 миллиона евро, о чем вы? Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо чтобы «Динамо» его предложило. Пока никаких действий со стороны клуба нет – мы даже не видели договор в бумажном виде, в котором мог быть прописан срок до 2027 года.

    Не хочется даже объяснять такую фигню. Завтра этот же автор напишет, что я педофил, который просит такие деньги, или еще что-то в таком роде, и что? Все будут звонить мне и спрашивать об этом? Давайте лучше сконцентрируемся на игре футболистов и будем обсуждать сам футбол, а не подобное», – сказал Сафонов.

    • У Тюкавина остался год контракта.
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4496

      Ziklop 23 минуты назад

      вот надо проверить, откуда такие мысли?

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