Агент Тюкавина: «Я требую 3 миллиона за продление? Это написал идиот, который завтра обвинит меня в педофилии»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию, что он требует 3 миллиона евро за продление контракта игрока.

«Это написал какой-то идиот! Какие 3 миллиона евро, о чем вы? Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо чтобы «Динамо» его предложило. Пока никаких действий со стороны клуба нет – мы даже не видели договор в бумажном виде, в котором мог быть прописан срок до 2027 года.

Не хочется даже объяснять такую фигню. Завтра этот же автор напишет, что я педофил, который просит такие деньги, или еще что-то в таком роде, и что? Все будут звонить мне и спрашивать об этом? Давайте лучше сконцентрируемся на игре футболистов и будем обсуждать сам футбол, а не подобное», – сказал Сафонов.